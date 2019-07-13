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В аэропорту "Киев" Boeing с 139 пассажирами выкатился за пределы посадочной полосы

Самолет прилетел из Минска.

В аэропорту "Киев" Boeing с 139 пассажирами выкатился за пределы посадочной полосы
Фото: facebook.com/airportkiev

В аэропорту "Киев" Boeing 737-300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Инцидент произошел в пятницу, 12 июля, в 23:40.

"Ни один из 139 пассажиров и 5 членов экипажа, находившихся на борту самолета, в результате инцидента не пострадал. Всех пассажиров эвакуировали с посадочной полосы и доставили в Терминал "А", - говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании Belavia Airlines выполнял рейс Минск-Киев.

О причинах инцидента не сообщается.

"В настоящее время проводятся мероприятия по эвакуации самолета с ВПП. Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время ", - сообщили в аэропорту в субботу утром.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Киев" в сентябре закроется на 10 дней из-за ремонта взлетной полосы.

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