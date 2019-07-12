С начала суток на Донбассе получили боевые травмы двое военных

Сегодня в течение дня российские боевики на Донбассе совершили 9 обстрелов по позициям операции объединенных сил, в том числе с применением запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреливали наши позиции в районе Лебединского, Новотроицкого, Водяного и Павлополя. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы обстрелы вблизи Зайцево, Травневого, Новолуганского и Новоалександровки.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих получили боевое травмирования. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.