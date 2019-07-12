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В летнем лагере под Одессой отравились 46 детей

Всего в лагере "Медик-2" отдыхают 226 ребят в возрасте от 7 до 14 лет.

В летнем лагере под Одессой отравились 46 детей
Фото: www.rusnovosti.ru

46 детей, отдыхавших в ГП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Медик-2" в пгт Сергеевка Одесской области, госпитализированы с отравлением. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной госадминистрации.

В лагере отдыхают 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Пострадавшие начали поступать в больницу сегодня ночью. 32 ребенка находится в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице, 14 - в инфекционном отделении центральной районной больницы в с.Шабо. На территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи. Медики предварительно диагностировали у детей острый гастроэнтероколит.

"Состояние детей легкой и средней тяжести. Дети получают всю необходимую терапию. В больницах достаточное количество медицинских препаратов для шоковой, дезинтоксационной терапии", - сообщила и.о. главы Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова.

В лагере проводится проверка и расследование, с отбором проб продуктов для проведения лабораторных исследований.

Лагерь, где произошло отравление, принадлежит Молдавскому государственному университету медицины и фармации в Кишиневе.

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