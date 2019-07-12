В Крыму убили сына делегата Курултая крымскотатарского народа

В оккупированном Крыму нашли убитого сына делегата Курултая крымскотатарского народа Фахри Мустафаева. Об этом сообщил журналист ATR Шевкет Наматуллаев.

Фахри Мустафаев последний раз выходил на телефонную связь 9 июля, затем он собрался и поехал в Симферополь, сказав, что едет по делам. Через полчаса с ним уже не было связи. 10 июля мужчину нашли мертвым в Бахчисарайском районе в селе Ароматное. По словам журналиста, его убили и закопали.

Сыну Курултая крымскотатарского народаФахри Мустафаеву было 38 лет, у него осталось трое несовершеннолетних ребенка.

На сайте ATR сообщается, что информацию о гибели крымского татарина также подтвердила юрист Хатидже Мамут. "Нашли мертвым в районе села Ароматное, а точнее в Репино. Отец его опознал. Убийца закопал тело Фахри", - сообщила она.

На данный момент правоохранители проводят следственные и оперативные действия.

Напомним, 6 февраля 2018 года на Фахри Муратова совершали нападение. Вечером в тот день неизвестные без опознавательных знаков и в балаклавах на двух машинах подрезали и заблокировали его автомобиль. Четверо мужчин вытащили Муратова из машины, несколько раз ударили его в область живота и ног, уложили на дорогу, обыскали автомобиль и после этого уехали.

22 марта 2016 года силовики проводили обыск в доме отца Муратова в Джанкое. Потом его вызывали на допрос в ФСБ в качестве свидетеля по делу Ленура Ислямова, обвиняемого в диверсии за акцию по блокаде административной границы с аннексированным Россией Крымом. 15 августа силовые структуры проводили обыск на частном предприятии, принадлежащему Ремзи Муратову.