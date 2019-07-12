Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск
Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск
Зеленский предлагает расширить люстрацию на топ-чиновников времен Порошенко
Зеленский предлагает расширить люстрацию на топ-чиновников времен Порошенко
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
ГБР вызвало Порошенко на допрос (обновлено)
ГБР вызвало Порошенко на допрос (обновлено)
Зеленский поговорил с Путиным по телефону (обновлено)
Зеленский поговорил с Путиным по телефону (обновлено)
Рада приняла Избирательный кодекс
Рада приняла Избирательный кодекс
ГБР проводит следственные действия в Офисе Зеленского, - СМИ
ГБР проводит следственные действия в Офисе Зеленского, - СМИ
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В киевском метро из-за падения пассажира на рельсы не работали несколько станций "синей" ветки

Закрывались станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская" и "Героев Днепра".

В киевском метро из-за падения пассажира на рельсы не работали несколько станций "синей" ветки
Фото: kp.ua

В Киеве на "синей" ветке метрополитена утром 12 июля было ограничено движение поездов из-за падения пассажира на рельсы.

Об этом сообщается на сайте КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что ограничено движение от станции "Теремки" до станции "Контрактовая площадь".

"На станции «Оболонь» пассажир упал на пути. По техническим причинам закрыты станции «Тараса Шевченко», «Почайна», «Оболонь», «Минская», «Героев Днепра»", - говорится в сообщении.

К 9:45 движение на ветке восстановили.

Напомним, в июне станцию киевского метро "Печерская" закрывали из-за поломки поезда.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также