В киевском метро из-за падения пассажира на рельсы не работали несколько станций "синей" ветки

В Киеве на "синей" ветке метрополитена утром 12 июля было ограничено движение поездов из-за падения пассажира на рельсы.

Об этом сообщается на сайте КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что ограничено движение от станции "Теремки" до станции "Контрактовая площадь".

"На станции «Оболонь» пассажир упал на пути. По техническим причинам закрыты станции «Тараса Шевченко», «Почайна», «Оболонь», «Минская», «Героев Днепра»", - говорится в сообщении.

К 9:45 движение на ветке восстановили.

Напомним, в июне станцию киевского метро "Печерская" закрывали из-за поломки поезда.