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На железнодорожном вокзале в Киеве задымился локомотив поезда

Локомотив заменили, поезд отправился с задержкой более 50 минут.

На железнодорожном вокзале в Киеве задымился локомотив поезда
Фото: Громадське

В Киеве на железнодорожном вокзале задымился локомотив поезда №126 Киев-Константиновка.

Об этом сообщает Громадське.

Поезд должен был отправиться в 22:20, однако по состоянию на 23:00 еще стоял на путях вокзала.

Представитель Укрзализныци Сергей Крыса подтвердил, что произошло задымление.

«Локомотив заменили, поезд отправился с задержкой более 50 минут (в 23:12 - ред). В результате инцидента никто не пострадал. Укрзализныця принимает все меры для ввода поезда в график », - отметил он.

Пока причины задымления неизвестны.

Дежурная по станции также подтвердила замену локомотива и добавила, что пожара не было.

Как сообщалось, 9 июля локомотив поезда "Ивано-Франковск-Бердянск" загорелся под Львовом. Пассажиры пытались потужить огонь водой из пруда.

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