На железнодорожном вокзале в Киеве задымился локомотив поезда

В Киеве на железнодорожном вокзале задымился локомотив поезда №126 Киев-Константиновка.
Об этом сообщает Громадське.
Поезд должен был отправиться в 22:20, однако по состоянию на 23:00 еще стоял на путях вокзала.
Представитель Укрзализныци Сергей Крыса подтвердил, что произошло задымление.
«Локомотив заменили, поезд отправился с задержкой более 50 минут (в 23:12 - ред). В результате инцидента никто не пострадал. Укрзализныця принимает все меры для ввода поезда в график », - отметил он.
Пока причины задымления неизвестны.
Дежурная по станции также подтвердила замену локомотива и добавила, что пожара не было.
Как сообщалось, 9 июля локомотив поезда "Ивано-Франковск-Бердянск" загорелся под Львовом. Пассажиры пытались потужить огонь водой из пруда.