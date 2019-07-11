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В Москве произошел крупный пожар на одной из ТЭЦ (обновлено)

Сообщается о 8 пострадавших.

Крупный пожар начался на станции высокого давления в Москве на ТЭЦ-27. Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

В главке МЧС уточнили, что ЧП произошло в деревне Челобитьево. Пожару присвоен третий уровень сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.

Высота огненного факела достигает 50 метров.

Пожар не привел к отключению электроснабжения, в случае необходимости всех потребителей переведут на резервную схему электроснабжения. В Московской области готовы к выезду передвижные электростанции.

По сведениям источников, на ТЭЦ загорелся резервуар с маслом площадью около 200 кв. м. Предварительно сообщается о восьми пострадавших. На ликвидации пожара работают 80 спасателей и 20 единиц техники. К месту пожара выехал пожарный поезд, МЧС РФ привело в готовность авиацию.

Обновление. По состоянию на 13:40 количество пострадавших при пожаре достигло 11 человек - по данным российского "Интерфакса", у пострадавших ожоги первой и второй степени, им оказана медицинская помощь.

Площадь пожара охватывает около 1 тыс. квадратных метров, огонь перекинулся на газопровод, однако власти уверяют, что угрозы для жителей прилегающих районов нет.

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