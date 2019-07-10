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Меркель в третий раз за месяц перенесла приступ тремора

В администрации уверяют, что с канцлером все в порядке и проблем со здоровьем нет.

Меркель в третий раз за месяц перенесла приступ тремора
Ангела Меркель во время Мюнхенской конференции по безопасности, 16 февраля 2019
Фото: EPA/UPG

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель третий раз за последние месяц перенесла приступ тремора перед камерами журналистов. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне возле канцелярии в Берлине Меркель начала бить дрожь. Приступ прошел, когда канцлер начала двигаться.

В ответ на неоднократные запросы журналистов пресс-секретарь Ульрике Деммер сказала, что "у канцлера все хорошо", а причины приступа она комментировать отказалась. Позже перед журналистами выступила сама Меркель.

"Я еще нахожусь в стадии восстановления после первого случая, с Зеленским. Восстановление, очевидно, еще не полное, но прогресс уже есть. Я должна жить с этим некоторое время. Вам не о чем беспокоиться", - сказала Меркель.

Аналогичные эпизоды случились с 64-летней канцлером 18 и 27 июня. Первый инцидент произошел в жаркую погоду на встрече с президентом Владимиром Зеленским. По словам канцлера, она пришла в норму только после того, как выпила несколько стаканов воды. В тот день температура воздуха в Берлине достигала +31°C.

Второй эпизод произошел на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Журналисты заметили, что во время совместного брифинга 64-летняя Меркель внезапно стала сильно дрожать. Ей поднесли стакан воды, но она отказалась.

После второго приступа представительница правительства Германии Мартина Фиц заверила, что у канцлера нет проблем со здоровьем.

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