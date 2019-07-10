Путин о перспективах отказа России от ядерной энергетики: ​"От ветряков птицы гибнут и червяки вылазят из земли"

Президент России Владимир Путин считает, что мировая тенденция отказа от ядерной и углеродной энергетики приведет к новым проблемам и создаст дискомфорт для людей, птиц и червяков.

Об этом он заявил во время выступления в российском Екатеринбурге, передает "Цензор.Нет".

"Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?.. Да, ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли", - рассказал Путин о недостатках альтернативной энергетики.

Напомним, в апреле на немецком острове Рюген запутили в эксплуатацию крупнейший ветропарк в Балтийском море. Вырабатываемой новым ветропарком электроэнергии будет достаточно для обеспечения в среднем 400 тысяч домохозяйств