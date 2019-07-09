Путин заявил о неизбежности сближения России с Украиной и назвал Медведчука "человеком слова"

По его словам, неизбежно и строительство "более чем дружеских" отношений между двумя государствами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сближение Российской Федерации с Украиной неизбежно.

Об этом он сказал в в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), передает РИА Новости.

Путин отметил, что в конечном итоге Москва и Киев "придут" к "более чем дружеским" отношениям.

"Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно", - заявил Путин.

Также Путин сказал, что считает украинского политика Виктора Медведчука "человеком слова", который выступает за независимость Украины, возможную за счет сотрудничества с Россией. По мнению российского президента, в этом Медведчук прав, хотя по многим другим вопросам "позиции расходятся".

По словам Путина, отношения двух стран портит "пропаганда официального Киева", которая "выставляет Россию виновницей трагических событий на Украине".

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в Минске при участи Трампа, Мэй, Меркель и Макрона.