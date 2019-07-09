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Замглавы Укргосархива задержали по подозрению во взяточничестве

За $10 тыс. чиновник обещал посодействовать в трудоустройстве лица в ФГИ.

Замглавы Укргосархива задержали по подозрению во взяточничестве
Архивное фото

Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Службы безопасности задержали на получении взятки заместителя главы Государственной архивной службы.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Отмечается, что чиновник за 10 тыс. долларов пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины. Впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости "услуги" - до 9,8 тыс. долларов.

Деньги были переданы двумя траншами. При получении второго - в размере 4,8 тыс. долларов чиновника задержали.

"Сейчас заместителя главы Укргосархива задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении", - говорится в сообщении.

Детективы НАБУ осуществляют следственные действия под процессуальным руководством прокуроров САП. Сейчас принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и вероятно причастных к нему лиц.

Напомним, ранее НАБУ и СБУ провели обыск в Фонде госимущества. Сообщалось, что НАБУ проверяет возможную причастность и.о. главы ФГИ Трубарова к получению взятки за назначение в ведомство.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Трубарова и обысках у него в кабинете. Вице-премьер Павел Розенко опроверг задержание Трубарова и заявил, что тот находился на заседании правительственного комитета, предоставив фото с заседания.

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