Фонд госимущества выставил на продажу 6 автостанций Киева и еще 18 - в области

Фонд государственного имущества выставил на продажу государственный пакет (99,9%) акций АО "Киевпассервис" со стартовой ценой 195,9 млн грн. Об этом сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

Как отметил Трубаров, это объект малой приватизации, аукцион состоится в системе ProZorro.Продажи 14 августа 2019 года.

По данным ФГИ, в собственности АО "Киевпассервис" находится шесть автостанций в городе Киеве: АС Подол, АС Дарница, АС Полесье, Центральный автовокзал, АС Южная, АС Дачная, и еще 18 автостанций в Киевской области.

"Инвестор обязан сохранять работу автостанций, погасить в течение шести месяцев задолженность по заработной плате, не допустить увольнения работников и выполнять коллективный договор", - добавил Трубаров.

Напомним, в 2018 году в государственный бюджет от приватизации государственного имущества поступило всего 0,3 млрд грн, что составляет 1,4% от первоначального плана (21,3 млрд грн). В список малой приватизации на 2019 год включены 792 объекта.