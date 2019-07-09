Завищені платіжки за комунальні: як не платити зайвого

Левова частина прибутку українських родин витрачається саме на сплату комунальних послуг. У багатьох європейських країнах тільки 1/4 частина прибутку витрачається на комунальні та інші платежі. В українців цей показник значно перевищує половину. Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг оштрафувала компанії «Вінницягаз», «Волиньгаз» і «Київоблгаз» на 850 тис. грн кожну і зобов'язала їх ще до 5 квітня перерахувати платіжки побутовим споживачам, прибравши незаконно нараховані додаткові обсяги газу. Попри чималі штрафи, а також приписи перерахувати несправедливі платіжки за блакитне паливо, облгази продовжили виставляти споживачам завищені рахунки. Справою вже зацікавився Антимонопольний комітет України. Проте поки люди скаржаться на зростання сумнівної заборгованості й бояться відключення палива. До показників лічильника плюсують ще й коефіцієнт приведення до так званих стандартних умов. Хоча подібну практику заборонив і національний регулятор, і уряд.

Фото: Макс Левин

Реструктуризація боргів із газопостачання, як і знижена (індивідуальна) тарифікація, можлива лише за умови активної позиції споживача газу.

Причини завищених платіжок за газ

Основними причинами незаконного завищення тарифу в квитанціях за газ є:

включення в тариф за газопостачання доплат, які нараховуються газозбутовими організаціями;

розрахунок обсягу використаного газу з застосуванням підвищених норм споживання природного газу.

Окрім маніпуляцій з тарифною сіткою, газозбутові організації можуть незаконно нараховувати такі види доплат за газ:

доплата у зв’язку зі збільшенням норми споживання на людину (виникає заборгованість за минулий час, яку вимагають погасити);

включення в тариф втрат постачальника через розширення газу при високих температурах і зменшення його обсягу при низьких;

збільшення тарифу за рахунок включення в нього витрат газопостачальника на модернізацію газотранспортних мереж і обладнання.

Уважно перевірте отриману квитанцію за газ і переконайтеся у відсутності незаконного нарахування доплат. Якщо тарифи в платіжці і загальна сума оплати за газопостачання розраховані з урахуванням доплати, вимагайте перерахунку розміру заборгованості.

Що робити, якщо комунальні послуги, за які Ви сплачуєте, неякісні або не надаються у повному обсязі?

Рекомендації стосуються як тарифів на обслуговування будинку, так і оплати за воду, світло та тепло у квартирі.

1. Написати скаргу в компанію, яка зобов’язалася надавати послугу.

Це може бути скарга на компанію до районної адміністрації, яка уповноважена впливати на ситуацію, на ЖЕК. Консультацію від кваліфікованих юристів, як правильно написати заяву та куди звертатися, Ви можете отримати у центрах правової допомоги, які є в кожному обласному центрі.

2. Об’єднатися з сусідами та робити колективні звернення.

Якщо у Вашій квартирі, скажімо, немає гарячої води, замість неї з крану тече холодна, а в платіжці вписано оплату як за гарячу, то, найімовірніше, за таку саму воду по несправедливому тарифу платять і Ваші сусіди по квартирі чи будинку. У цьому випадку варто об’єднуватися. Напевно, у Вашому будинку знайдеться ще хтось, кому не подобається такий стан справ.

Насамперед складіть громадянський акт, щоб були і Ви, і сусіди, і свідки. Цей акт варто оформити у двох примірниках і віднести в ЖЕК і в районну адміністрацію. Щоб на Ваше звернення відреагували швидше, має бути кілька таких заяв та актів.

3. Звернутися до Антимонопольного комітету зі скаргою на підприємства, які надають послуги.

Деякі обслуговуючі компанії є приватними. А такі як «Київводоканал», «Київенерго», «Укртрансгаз» ще й монополісти. Відповідно, їхню роботу контролює Антимонопольний комітет України. Зі скаргами на послуги таких організацій можна звертатися до місцевої влади (якщо ми говоримо про Київ, то це КМДА) та безпосередньо до Антимонопольного комітету.

4. Оскаржувати неправильно нараховану плату в суді.

Позовну заяву Вам допоможуть оформити юристи центрів правової допомоги. Також передбачено, що люди, які належать до пільгових категорій, можуть отримати безкоштовний правовий супровід у суді, зокрема, адвоката. До такої соціальної групи належать пенсіонери, люди з інвалідністю, учасники АТО та члени їхніх сімей, внутрішньо переміщені особи.

Додам, що у Міністерстві юстиції спільно з системою Безоплатної правової допомоги запустили нову ініціативу #ЧеснаПлатіжка та інформаційну кампанію «Я маю право на чесну платіжку», яка реалізується в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право!». Є розроблені чіткі покрокові алгоритми дій, які допоможуть захистити права споживачів житлово-комунальних послуг. На сайті Урядового порталу та Мін'юсту з’явився калькулятор розрахунку чесної платіжки, де громадяни можуть самостійно вирахувати, скільки мають сплачувати за тепло та гарячу воду.

Що потрібно зробити?

1. Перевірити на сайті органу місцевого самоврядування, який встановлює тариф на опалення, чи виконується рішення Уряду.

2. Звернутись до постачальника послуги для перерахунку ціни за опалення.

3. Якщо розрахунок не змінено – звернутись до центрів з надання безоплатної правової допомоги за юридичною консультацією та правовою допомогою.

Важливо знати свої права та їх відстоювати. Звісно, бувають випадки, коли у вашу платіжку внесли якусь велику суму, проте у сусідів та інших користувачів тариф значно менший. Просто неправильно спрацював якийсь калькулятор в адміністрації. І достатньо звернутися до комунальників, зателефонувавши їм чи з’явившись на особистий прийом, як помилку в платіжці швидко виправлять.

Головне, вчасно реагувати та не затягувати процес, бо чим довше ви очікуєте, тим більше боргів накопичується.

Знайте свої права та вміло їх захищайте!