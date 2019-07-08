Ринок електричної енергії з 1 липня – завдяки та всупереч!

Скептицизм щодо професіоналізму реформаторів, острах від можливих не прогнозованих тарифних збурень врешті решт в тотальну зневіру не трансформувалися і ринок запрацював. Колапс в першу, саму складну декаду теж не відбувся. Натомість, реформа ринку електроенергії в Україні за своїми масштабами, на моє бачення, перевершила всі реформи в економічному секторі країни за роки незалежності.

Перше липня 2019 року уже увійшло в історію енергетики та не маю сумніву, що в історію України також.

Фото: www.dtek.com

Попри відсутність належної координації з боку державних інституцій, (незавершеність структурної перебудови ключових учасників, затримки з ліквідацією перехресного субсидіювання та накопичених боргів, відсутність повноцінного тестування програмних продуктів, повномасштабна модель успішно стартувала.

Один тільки цей факт, мимоволі, викликає величезну повагу та впевненість, що нова модель ринку електричної енергії, врешті решт віднайде найкоротший шлях до задоволення попиту та потреб споживачів.

З іншого боку, деякі недоліки, відверте протистояння, що можуть проявитися з часом на ринку електричної енергії, не мають стати чинниками припинення реформ в електроенергетиці. Накопичений за останні роки фаховий досвід дає впевненість – бар’єри будуть подолані. Впевнений, що ключ до того, що так і станеться лежить в площині професійного порозуміння, що іншого шляху Україна не має – доведено досвідом інших успішних країн.

На що спрямована реформа і чого ми досягнемо?

Насамперед, це виключення монопольного фактору шляхом впровадження максимально ринкових взаємовідносин в електроенергетичному секторі, за винятком діяльності з транспортування електричної енергії мережевими підприємствами, які є природними монополіями, так само, як і в усьому світі.

Формування ціни на електроенергію за найбільш ринковим принципом "попит-пропозиція" не на довгостроковій основі (що досі призводило до великих перекосів), а погодинно, практично "онлайн", що забезпечує прозорість тарифів, їх економічну обгрунтованість і збалансованість.

Впровадження механізму конкуренції в секторі генерації електричної енергії дозволить формувати ціну на електроенергію, виходячи з найдешевших пропозицій.

Практично виключається перехресне субсидіювання за видами діяльності — виробництво, транспортування та збут електроенергії.

Крім того, вирішується питання неплатежів, тобто безоплатного відпуску і споживання електричної енергії, що було "раковою пухлиною" не тільки галузі, але й усієї економіки країни.

Сьогодні можна констатувати факт, що в Україні створено працюючу біржу електроенергії. А це є безперечним доказом переведення української електроенергетики на рейки ринкових взаємовідносин!

Таким чином, електроенергетичний комплекс України перейшов на сучасний, максимально об‘єктивний рівень взаємовідносин на ринку електроенергії, що відповідає високим світовим стандартам.

Закон про ринок електроенергії був прийнятий у 2017 році. Слід віддати належне народним депутатам, особливо Леву Підлесецькому та голові Комітету Олександру Домбровському за наполегливість та величезну просвітницьку роботу як із депутатським корпусом, так і з енергетичною громадськістю.

На першому етапі сумніви та гостру критику, в тому числі з моєю участю‚ викликали терміни імплементації закону та вірогідність неконтрольованих коливань цін для соціально вразливих категорій споживачів, що було обумовлено дуже важкою ситуацією з паливозабезпеченням електростанцій.

Крім того, недостатньо була організована координація роботи з підготовки необхідної нормативної документації, що було спричинене складною політичною ситуацією в країні.

На завершальному етапі з’явилося багато сумнівів щодо можливості своєчасної імплементації цього закону — як серед представників депутатського корпусу, так і серед більшості міжнародних енергетичних організацій та фінансових інституцій (що виглядало особливо дивним), не кажучи вже про численну армію експертів.

За 3-4 місяці до початку імплементації всі учасники ринку здійснили титанічну роботу. Особливо слід відзначити персонал НКРЕКП, Міненерговугілля, "Енергоринок", "НЕК "Укренерго", Ради Оптового ринку електричної енергії, та її Робочих груп, профільного комітету Верховної Ради, "Енергоатом", "Укргідроенерго", ДТЕК, "Донбасенерго", "Центренерго" та всіх інших прихильніків нових ринкових взаємовідносін.

Виглядає неймовірним, але новостворені за 10 діб до початку повномасштабної моделі державні підприємства "Оператор ринку", та "Гарантований покупець" встигли своєчасно включитися в роботу та забезпечити належне функціонування відповідних складових ринку електричної енергії. Чого це вартувало можна тільки здогадуватись, але респект професіоналізму та відданості вони вже заслужили, рівно як і фахівці ДП «Енергоринок», які підготували для цього матеріально-технічну та інтелектуальну базу

Це все разом дозволило галузі майже філігранно увійти до найскладнішого нового алгоритму взаємовідносин між усіма учасниками ринку.

Впевнений що досвід енергетиків може також стати в нагоді для завершення реформ в нафтогазовому секторі та старту ефективних реформ у сфери централізованого теплопостачання та житлово-комунального господарства.

В черговий раз за роки незалежності енергетики показали приклад дисциплінованості, відповідальності та професіоналізму в рішенні складних завдань при реалізації реформ, які повинні докорінно змінити економічні відносини на ринку електричної енергії та відокремити їх від несанкціонованих політичних впливів.

Я пишаюсь галуззю, в якій я працюю понад 40 років, я гордий за своїх колег енергетиків!