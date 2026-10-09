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На Львівщині зіткнулись поїзд та електровоз

Унаслідок зіткнення дизель-поїзда з нерухомим електровозом у Львові 8 жовтня кількість постраждалих зросла до 11 людей, серед них – 17-річний підліток. Правоохоронці розпочали розслідування обставин аварії.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Аварія сталася ввечері 8 жовтня на вулиці Старознесенській. Близько 21:00 дизель-поїзд сполученням "Львів – Сокаль"», який складався з чотирьох пасажирських вагонів, зіткнувся з електровозом, що стояв нерухомо.

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За попередніми даними, машиніст дизель-поїзда проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Серед травмованих – 49-річний машиніст і його 42-річний помічник, а також дев’ятеро пасажирів віком від 17 до 70 років. У потерпілих діагностували черепно-мозкові травми, переломи, струс головного мозку та забої різних частин тіла. Частину постраждалих після надання медичної допомоги відпустили додому.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило тілесні ушкодження або значну матеріальну шкоду. Причини та обставини зіткнення встановлюють.

Фото: Львівська обласна прокуратура