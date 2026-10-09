Датацентр «Яндексу» в Калузі зазнав обстрілу

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Калузі постраждала частина інфраструктури датацентру «Яндекса». Декілька модулів повністю виведені з ладу, пишуть російські медіа.

Губернатор Калузької області заявив, що постраждали дев'ять людей. «Яндекс» попередив про перебої в роботі, пише ASTRA.

Це вже друга атака на інфраструктуру російської компанії інформаційних технологій. Удари по них розпочали після того, як росіяни стали масовано атакувати датацентри в Києві та інших українських містах.

8 жовтня в Росії загорілися НПЗ в Башкортостані і завод в Рязанській області, де розташований дата-центр «Яндексу».