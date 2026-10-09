Росія вдарила по “Епіцентру” у Чернігові

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Сьогодні вночі російська армія завдала удару по об’єкту на території, прилеглій до меж Чернігівської громади.

Про це повідомили у Чернігівській міській раді.

За попередньою інформацією, ціллю став об’єкт, розташований за межами Чернігівської міської територіальної громади, на прилеглій до неї території.

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Cуспільне з місяця події повідомляє, що йдеться про будівлю торгового центру “Епіцентр”. Загоряння фіксують в центральній частині будівлі.

За попередньою інформацією, унаслідок сьогоднішньої атаки у місті також пошкоджено вікна в багатоповерхових житлових будинках.

Наразі інформацїі про жертв і постраждалих немає.