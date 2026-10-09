Росія вдарила по “Епіцентру” у Чернігові

Сьогодні вночі російська армія завдала удару по об’єкту на території, прилеглій до меж Чернігівської громади.
Про це повідомили у Чернігівській міській раді.
За попередньою інформацією, ціллю став об’єкт, розташований за межами Чернігівської міської територіальної громади, на прилеглій до неї території.
Cуспільне з місяця події повідомляє, що йдеться про будівлю торгового центру “Епіцентр”. Загоряння фіксують в центральній частині будівлі.
За попередньою інформацією, унаслідок сьогоднішньої атаки у місті також пошкоджено вікна в багатоповерхових житлових будинках.
Наразі інформацїі про жертв і постраждалих немає.
- 7 жовтня у північній частині Чернігова російські війська атакували адмінбудівлю.
- Станом на ранок 8 жовтня зросла кількість жертв російського удару по Прилуках на Чернігівщині, що відбувся у попередню ніч. Підтверджено загибель 22 людей, серед них – п’ятеро дітей. Ще 54 людини травмовані, зокрема 7 дітей.