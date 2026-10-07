Росія атакувала Чернігів крилатими ракетами (оновлено)

У північній частині Чернігова російські війська атакували адмінбудівлю.
Про цей обстріл повідомила Чернігівська міська рада.
Наразі інформацію про наслідки удару уточнюють, як і кількість постраждалих.
Спочатку голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський розповів, що місто було атаковане крилатими ракетами. Попередньо, влучання начебто було по складських приміщеннях. О 12:45 він уточнив, що йдеться про триповерхову адмінбудівлю, де після удару виникла пожежа.
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