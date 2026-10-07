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Росія атакувала Чернігів крилатими ракетами (оновлено)

Кількість постраждалих уточнюють. 

Росія атакувала Чернігів крилатими ракетами (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС Чернігівщини

У північній частині Чернігова російські війська атакували адмінбудівлю.

Про цей обстріл повідомила Чернігівська міська рада.

Наразі інформацію про наслідки удару уточнюють, як і кількість постраждалих.

Спочатку голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський розповів, що місто було атаковане крилатими ракетами. Попередньо, влучання начебто було по складських приміщеннях. О 12:45 він уточнив, що йдеться про триповерхову адмінбудівлю, де після удару виникла пожежа.

  • Вночі росіяни вдарили ракетами по області. Найбільше постраждали Прилуки. Там ворожа армія зруйнували 2 під’їзди 5-поверхівки.Також пошкоджені також інші будинки, Центр творчості дітей та юнацтва, підприємство й автомобілі.
  • Станом на 12:30 відомо про дев’ятьох загиблих і близько 50 поранених. Серед загиблих – четверо дітей, зокрема чотирирічна дівчинка. Серед постраждалих – троє дітей і поліцейська, наймолодшій пораненій дитині три роки. Розбір завалів триває.
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