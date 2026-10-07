На Київщині одразу у шести населених пунктах тимчасово погіршилася якість повітря

Йдеться про Іванків, Вишневе, Боярку, Васильків, Обухів та Бровари.

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У шести населених пунктах Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Йдеться про Іванків, Вишневе, Боярку, Васильків, Обухів та Бровари.

Про це повідомила Київська ОВА.

Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. За тривалого впливу він може спричиняти дискомфорт під час дихання, зокрема у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень.

До покращення ситуації фахівці радять зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити достатньо води. За наявності очищувача повітря рекомендують увімкнути його на максимальний режим.

Водночас в інших населених пунктах області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.