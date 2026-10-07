​Уночі ППО збила 5 російських балістичних ракет, 39 крилатих і 117 безпілотників

Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

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У ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Ростовської області; балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Брянської та Воронезької областей; 48 крилатими ракетами повітряного, наземного та морського базування Х-101, Іскандер-К, Калібр із Вологодської, Курської обл. та Каспійського моря; а також 130 ударними БпЛА типу Shahed (46 із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 161 ціль:

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Онікс;

балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Онікс; 39 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К, Калібр (інформація стосовно ще 6-ти крилатих ракет уточнюється);

крилатих ракет Х-101, Іскандер-К, Калібр (інформація стосовно ще 6-ти крилатих ракет уточнюється); 117 ворожих БпЛА типу Shahed (38 із них – реактивні), Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників противника на 18 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі до десяти ворожих БпЛА.