​Уночі ППО збила 5 російських балістичних ракет, 39 крилатих і 117 безпілотників

У ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Ростовської області; балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Брянської та Воронезької областей; 48 крилатими ракетами повітряного, наземного та морського базування Х-101, Іскандер-К, Калібр із Вологодської, Курської обл. та Каспійського моря; а також 130 ударними БпЛА типу Shahed (46 із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 161 ціль:
- 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Онікс;
- 39 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К, Калібр (інформація стосовно ще 6-ти крилатих ракет уточнюється);
- 117 ворожих БпЛА типу Shahed (38 із них – реактивні), Гербера та дрони інших типів.
Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників противника на 18 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі до десяти ворожих БпЛА.