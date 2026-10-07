Які дистанційні школи стали найкращими за результатами НМТ-2026

Національний мультипредметний тест щороку дає змогу не лише оцінити результати випускників, а й порівняти показники шкіл по всій Україні. На основі результатів НМТ формуються рейтинги закладів освіти, серед яких і дистанційні школи. НМТ-2026 показав помітну різницю між ними — як за балами, так і за кількістю учнів, які складали тест. У першій десятці рейтингу є заклади з кількома учасниками та школи, де НМТ складали сотні й навіть тисячі випускників.

Рейтинг сформований на основі офіційних результатів НМТ. 85 % рейтингового бала становить середній результат тестування учнів школи, ще 15 % залежать від кількості складених тестів порівняно з найбільшим показником серед українських закладів. У 2026 році максимальна кількість тестів в одному закладі становила 7319.

Майже дві тисячі учасників НМТ

Реклама

На тлі інших учасників рейтингу результат «Оптіми»вирізняється не лише першим місцем, а й масштабом.

За даними Education.ua, НМТ у дистанційній школі «Оптіма» складали 1853 учні, які загалом пройшли 7319 тестів. Це максимальна кількість тестів серед усіх шкіл України, використана Education.ua як базовий показник під час розрахунку рейтингу. Середній бал учнів «Оптіми» на платформі становить 147,88.

Для порівняння: серед інших дев'яти шкіл першої десятки дистанційного рейтингу кількість учасників НМТ коливається від 5 до 38. Тож результат «Оптіми» досягнутий на значно більшій вибірці випускників.

Саме масштаб робить цей результат показовим для дистанційної освіти. Йдеться не про високі бали невеликої групи учнів, а про результати великого закладу, де НМТ одночасно складали понад 1,8 тисячі школярів.

Від 200-бальників до вступу до університетів

За даними Центру освіти «Оптіма», у 2026 році 17 випускників школи отримали максимальні 200 балів з окремих предметів НМТ.

Для випускників тестування стало завершальним етапом шкільного навчання перед вступною кампанією. Водночас результати НМТ дають можливість оцінити дистанційний формат не лише за зручністю чи технологічністю, а й за конкретними академічними показниками.

Школярі «Оптіми» навчаються в різних регіонах України та за кордоном. Освітня платформа доступна цілодобово, діти можуть працювати у власному темпі, звертатися до вчителів і класних керівників та поєднувати самостійну роботу з педагогічним супроводом.

Результати НМТ-2026 показують, що така модель може працювати й у великому масштабі: перше місце серед дистанційних шкіл у рейтингу Education.ua школа посіла за результатами майже двох тисяч учасників.

Що показує рейтинг

Education.ua окремо застерігає, що рейтинг НМТ не варто сприймати як єдиний критерій вибору школи. На результати можуть впливати кількість випускників, склад учнів, особливості навчання тощо.

Водночас рейтинг дає можливість побачити загальну картину: дистанційні школи вже конкурують із традиційними не лише форматом чи набором цифрових інструментів, а й вимірюваними результатами випускників.

У разі «Оптіми» НМТ-2026 поєднало одразу два показники — перше місце серед дистанційних шкіл України та найбільшу кількість складених тестів серед усіх закладів, врахованих Education.ua.