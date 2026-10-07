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Сили оборони ліквідували ще 1690 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 545 950 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1690 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1690 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 545 950 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Від початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 545 950 (+1690 за минулу добу)
  • літаків — 443
  • кораблів та катерів — 35
  • підводних човнів — 2
  • гелікоптерів — 356
  • танків — 12 396
  • бойових броньованих машин — 25 498 (+4)
  • артилерійських систем — 50 836 (+51)
  • РСЗВ — 2192 (+8)
  • засоби ППО — 1690 (+2)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 551 876 (+1890)
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 159 128 (+577)
  • спеціальної техніки — 4 800 (+5)
  • крилаті ракети — 5 126
  • наземних робототехнічних комплексів — 2878 (+12).
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