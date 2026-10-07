Росія вже втратила в Україні близько 1 545 950 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1690 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 545 950 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника орієнтовно становлять: