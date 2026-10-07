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Двоє людей загинули в Києві внаслідок нічної атаки

Обидві жертви – в Дарницькому районі міста. 

Двоє людей загинули в Києві внаслідок нічної атаки
Наслідки атаки по Києву
Фото: ДСНС України Facebook

Внаслідок комбінованого удару по Києву вночі 7 жовтня в столиці України загинули двоє людей. Тіла жертв знайшли в гаражному кооперативі в Дарницькому районі.

Ще двох людей вдалося врятувати, повідомив міський голова Віталій Кличко. Наслідки зафіксовані й в інших районах міста.

В Оболонському районі є влучання на територію нежитлової забудови. У Подільському – в складські приміщення, а також сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі.

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Ракетна атака по Києву
Фото: ДСНС України facebook
Ракетна атака по Києву

Наслідки атаки по Києву
Фото: ДСНС України
Наслідки атаки по Києву

«У Шевченківському – влучання на територію нежитлової забудови», – повідомляв мер. 

  • Уночі і вранці ворог атакував ракетами різних типів Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Чернігівську, Київську області. Атака тривала багато годин. 
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