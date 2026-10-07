Двоє людей загинули в Києві внаслідок нічної атаки

Внаслідок комбінованого удару по Києву вночі 7 жовтня в столиці України загинули двоє людей. Тіла жертв знайшли в гаражному кооперативі в Дарницькому районі.
Ще двох людей вдалося врятувати, повідомив міський голова Віталій Кличко. Наслідки зафіксовані й в інших районах міста.
В Оболонському районі є влучання на територію нежитлової забудови. У Подільському – в складські приміщення, а також сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі.
«У Шевченківському – влучання на територію нежитлової забудови», – повідомляв мер.
- Уночі і вранці ворог атакував ракетами різних типів Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Чернігівську, Київську області. Атака тривала багато годин.