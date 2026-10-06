Упродовж дня росіяни понад 50 разів обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі

Під атакою опинились Кривий Ріг, Нікопольський та Синельниківський райони.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродовж дня росіяни понад 50 разів били по Дніпропетровщині безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Під атакою опинились три райони області. Постраждали 11 людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Кривому Розі пошкоджені лікарня та адмінбудівлі. Постраждали шестеро людей, одна з них у важкому стані

На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Марганецька, Томаківська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені підприємство, заклад освіти, багатоквартирні будинки, приватні оселі, магазини, автівки. Постраждали 5 людей.

У Синельниківському районі росіяни били по Васильківській громаді. Понівечені адмінбудівлі та господарчі споруди.