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У Ковелі чоловік узяв сокиру з вітрини гіпермаркету і поранив трьох людей

Його затримала поліція.

У Ковелі чоловік узяв сокиру з вітрини гіпермаркету і поранив трьох людей
Ілюстративне фото
Фото: uralinform.ru

У Ковелі Волинської області чоловік із сокирою напав на людей на території будівельно-господарського гіпермаркету. 

Про це повідомляє Суспільне.

У телефонному коментарі інспектор сектору комунікації Нацполіції Волині Микола Дубровський розповів, що чоловік узяв сокиру з вітрини та завдав нею ударів трьом відвідувачам.

Нападника 2003 року народження правоохоронці затримали на території торгівельного центру в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Ним виявився місцевий житель.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у вересні на Одещині п'яний чоловік погрожував сокирою продавчині та відвідувачам магазину і вкрав велосипед. 

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