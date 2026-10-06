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Корецький анонсував скорочення більше 4 тисяч працівників органів влади та заступників міністрів

Кількість заступників міністрів буде привʼязана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%. 

Корецький анонсував скорочення більше 4 тисяч працівників органів влади та заступників міністрів
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький
Фото: КМУ

Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував скорочення більше 4 тисяч працівників в центральних органах влади. 

Про це він повідомив у Telegram

"У межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату в центральних органах виконавчої влади планується на першому етапі скорочення понад 4 тисяч вакантних посад", - написав він. 

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Корецький також наголосив, що буде здійснено "функціональну діагностику держапарату" - перевірятимуть, які функції мають органи влади і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави. Після цього буде визначено структуру та фінальну чисельність. 

За словами прем'єра, кількість заступників міністрів буде привʼязана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших ЦОВВ - майже на 18%.

Окремо Корецький анонсував удосконалення системи навчання, яка буде залежати від завдань конкретної посади. Для молоді планують запровадити інформування та стажування, також є окрема програма для ветеранів.

Прем'єр-міністр додав, що детальний план буде представлено на засіданні Ради з питань державного управління за участі урядовців, парламентарів та експертів. Там також буде визначено відповідальних за кожен напрям. 

Як повідомлялося, у вересні Корецький повідомив, що в Україні проведуть комплексний аналіз системи державного управління і за потреби скоротять посади у центральних органах виконавчої влади.

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