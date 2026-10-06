Більшість із них летіли без планів польоту, з вимкненими транспондерами та не виходили на радіозв’язок.

Минулого тижня винищувачі місії повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії п’ять разів піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських військових літаків.

Про це повідомляє BB.lv із посиланням на Міністерство оборони Литви.

Так, 1 жовтня було ідентифіковано транспортний літак Ан-26, який здійснював політ без плану польоту та з вимкненим транспондером. Проте екіпаж підтримував радіозв’язок із регіональним центром управління повітряним рухом.

Наступного дня винищувачі НАТО кілька разів піднімалися в повітря. Спочатку було виявлено два винищувачі Су-35, які летіли без плану польоту та з вимкненими транспондерами. Пізніше було ідентифіковано два винищувачі Су-30СМ, які також не мали плану польоту, проте використовували транспондери та підтримували зв’язок із диспетчерськими службами. Того ж дня НАТО супроводжувало ще одну пару Су-30СМ - літаки летіли без планів польоту, з вимкненими транспондерами та не виходили на радіозв’язок.

Ще один виліт відбувся 3 жовтня після виявлення неідентифікованого повітряного об’єкта, однак екіпажам не вдалося його виявити.

У литовському Міноборони наголосили, що польоти військової авіації без плану польоту або з вимкненими транспондерами регулярно стають причиною вильотів винищувачів НАТО в Балтійському регіоні. Такі місії проводяться для ідентифікації повітряних суден та контролю за ситуацією в міжнародному повітряному просторі.