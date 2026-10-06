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Сейм Литви підтримав виключення заборони ядерної зброї з Конституції

Остаточне ухвалення заплановане на 12 січня наступного року.

Сейм Литви підтримав виключення заборони ядерної зброї з Конституції
Сейм Литви
Фото: ЕРА/UPG

Сейм Литви у вівторок 6 жовтня у першому читанні підтримав поправку до Конституції, яка передбачає, що в основному законі країни більше не буде заборони розташування на території країни зброї масового ураження. 

Як пише LRT, ініціативу підтримали 106 парламентарів, а проти виступили 18. Ще шестеро утрималися.

Друге, остаточне голосування може відбутися не раніше, ніж після тримісячної перерви. Тоді поправку, як і в цьому голосуванні, мають підтримати не менше 94 парламентарів зі 141.

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Голова парламенту Юозас Олекас зауважив, що остаточне ухвалення заплановане на 12 січня наступного року. Перед засіданням він заявив журналістам, що виключення заборони підвищує стійкість країни та стримування.

Наразі у статті 137 Конституції Литви вказано, що на території країни не може бути зброї масового ураження та військових баз іноземних держав. Поправка, що розглядається в Сеймі, пропонує просто відмовитися від цього положення.

Ще в березні ідею створення нової європейської схеми ядерного стримування, за якою партнери могли б тимчасово приймати стратегічні повітряні сили Франції з ядерною зброєю, представив Еммануель Макрон.

Тим часом Financial Times на початку червня повідомляла, що США розглядають можливість розміщення ядерної зброї в декількох додаткових країнах НАТО в Європі.

Аналітики армії Литви вказували, що прагнення країни відмовитись від заборони ядерної зброї привертає увагу російської пропаганди.

Ще на початку вересня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що територія Литви стане ціллю Росії, якщо країна дозволить союзникам розміщувати на своїй території ядерну зброю.

  • Литва готова фінансувати витрати, необхідні для постійного розміщення американських військових на своїй території. Вільнюс уже порушував це питання перед Вашингтоном, щоб закріпити американські безпекові гарантії.
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