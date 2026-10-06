Кенія підтвердила перший випадок завезеної з Конго лихоманки Ебола: пацієнт помер

У Кенії підтвердили перший випадок захворювання на лихоманку Ебола. Інфекцію виявили у громадянина країни, який проживав у Демократичній Республіці Конго та прибув до Найробі в суботу, 3 жовтня.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Кенії Аден Дуале, пише Reuters.
Пацієнт помер. Наразі медики та представники служб охорони здоров’я встановили 28 контактних осіб. Серед них – члени родини померлого та медичні працівники.
Що відомо про спалах Еболи?
- У Демократичній Республіці Конго триває найбільший в історії країни спалах Еболи, спричинений рідкісним видом вірусу. Спалах офіційно оголосили в середині травня, однак він міг початися ще за кілька місяців до цього.
- Відтоді в Конго зафіксували понад 8 тисяч випадків захворювання та більш як 4 тисячі смертей. Раніше спалах поширився також на Уганду, де повідомили про 20 випадків і дві смерті. У серпні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила Уганду вільною від Еболи.
- Захворювання передається під час прямого контакту з біологічними рідинами інфікованої людини, зокрема після її смерті. Серед симптомів – гарячка, блювання та діарея, а у тяжких випадках можливі внутрішні й зовнішні кровотечі.
- У Демократичній Республіці Конго наразі випробовують експериментальний препарат, який може запобігати зараженню Еболою після контакту з вірусом. До клінічного дослідження вже залучили понад 250 людей.