Кенія підтвердила перший випадок завезеної з Конго лихоманки Ебола: пацієнт помер

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У Кенії підтвердили перший випадок захворювання на лихоманку Ебола. Інфекцію виявили у громадянина країни, який проживав у Демократичній Республіці Конго та прибув до Найробі в суботу, 3 жовтня.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Кенії Аден Дуале, пише Reuters.

Пацієнт помер. Наразі медики та представники служб охорони здоров’я встановили 28 контактних осіб. Серед них – члени родини померлого та медичні працівники.

Що відомо про спалах Еболи?

У Демократичній Республіці Конго триває найбільший в історії країни спалах Еболи, спричинений рідкісним видом вірусу. Спалах офіційно оголосили в середині травня, однак він міг початися ще за кілька місяців до цього.

Відтоді в Конго зафіксували понад 8 тисяч випадків захворювання та більш як 4 тисячі смертей. Раніше спалах поширився також на Уганду, де повідомили про 20 випадків і дві смерті. У серпні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила Уганду вільною від Еболи.