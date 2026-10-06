Єменські урядові заявили про взяття під контроль Баб-ель-Мандебської протоки у Червоному морі

Військові підтвердили захоплення міста Моха, водночас джерела ЗМІ в уряді та війську це спростовують.

Єменські урядові сили за підтримки Саудівської Аравії заявили, що взяли під контроль Баб-ель-Мандебську протоку на півдні Червоного моря.

Про це повідомляє BBC.

У заяві єменських військових також ідеться про те, що в понеділок у другій половині дня сили “Національного щита”, бригади “Гіганти” та “Опір Тіхами” захопили місто Моха на узбережжі Червоного моря за підтримки авіаударів Саудівської Аравії.

Реклама

Але в суперечливих повідомленнях неназвані єменські урядові та військові джерела повідомили інформаційним агентствам Reuters і AFP, що сили досягли лише околиць міста.

Військові джерела в уряді, які спілкувалися з агентством AFP, не підтвердили захоплення міста, однак зазначили: “Наші сили взяли під контроль військовий аеродром Дубаб і перерізали дорогу, що з’єднує район Дубаб із зоною Баб-ель-Мандеб”.

Раніше військові Ємену також підвердили, що їхні підрозділи захопили аеродром Дубаб, розташований за 45 км на південь, і взяли в облогу бойовиків-хуситів у сусідньому місті.

ЗМІ, підконтрольні хуситам, заперечують, що урядові війська також просунулися в районі Дубаба.

Уряд Ємену також повідомив, що в понеділок операції розпочалися й на інших фронтах, зокрема поблизу столиці Сани, яка перейшла під контроль хуситів на початку громадянської війни 12 років тому.

Тим часом військова коаліція на чолі з Саудівською Аравією заявила, що її винищувачі надають "цілодобову" авіаційну підтримку урядовим силам і знищили 324 "важливі" цілі від початку наступу.

Хусити зі свого боку заявили, що завдали ударів по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда та іншим об'єктам, але не дали коментарів щодо Мохи.