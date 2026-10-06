Єменські урядові заявили про взяття під контроль Баб-ель-Мандебської протоки у Червоному морі

Єменські урядові сили за підтримки Саудівської Аравії заявили, що взяли під контроль Баб-ель-Мандебську протоку на півдні Червоного моря.
Про це повідомляє BBC.
У заяві єменських військових також ідеться про те, що в понеділок у другій половині дня сили “Національного щита”, бригади “Гіганти” та “Опір Тіхами” захопили місто Моха на узбережжі Червоного моря за підтримки авіаударів Саудівської Аравії.
Але в суперечливих повідомленнях неназвані єменські урядові та військові джерела повідомили інформаційним агентствам Reuters і AFP, що сили досягли лише околиць міста.
Військові джерела в уряді, які спілкувалися з агентством AFP, не підтвердили захоплення міста, однак зазначили: “Наші сили взяли під контроль військовий аеродром Дубаб і перерізали дорогу, що з’єднує район Дубаб із зоною Баб-ель-Мандеб”.
Раніше військові Ємену також підвердили, що їхні підрозділи захопили аеродром Дубаб, розташований за 45 км на південь, і взяли в облогу бойовиків-хуситів у сусідньому місті.
ЗМІ, підконтрольні хуситам, заперечують, що урядові війська також просунулися в районі Дубаба.
Уряд Ємену також повідомив, що в понеділок операції розпочалися й на інших фронтах, зокрема поблизу столиці Сани, яка перейшла під контроль хуситів на початку громадянської війни 12 років тому.
Тим часом військова коаліція на чолі з Саудівською Аравією заявила, що її винищувачі надають "цілодобову" авіаційну підтримку урядовим силам і знищили 324 "важливі" цілі від початку наступу.
Хусити зі свого боку заявили, що завдали ударів по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда та іншим об'єктам, але не дали коментарів щодо Мохи.
- У неділю міжнародно визнаний уряд Ємену оголосив про початок наступу з метою повернення контролю над територіями, а президент Рашад аль-Алімі пообіцяв боротися “доти, доки країну не буде звільнено з-під влади терористичних формувань”.
- Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія готує наступальну операцію проти хуситів. Серед можливих варіантів наступ уздовж узбережжя для забезпечення безпеки судноплавства в Червоному морі або масштабніша атака одночасно на кількох напрямках.