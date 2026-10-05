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Польща піднімала авіацію через російську атаку на Україну

Жителі Любуського воєводства помилково отримали повідомлення про небезпеку замість прикордонного з Україною Люблінського воєводства.

Польща піднімала авіацію через російську атаку на Україну
Фото: BBC

Увечері 5 жовтня в Польщі піднімали в повітря військову авіацію через російську атаку на Україну. 

Про це передає Суспільне, посилаючись на повідомлення Урядового центру безпеки Польщі.

Мешканцям прикордонного з Україною Люблінського воєводства розіслали сповіщення про небезпеку, проте через помилку його отримали жителі Любуського воєводства, яке розташоване на кордоні з Німеччиною.

"Увага! Російський повітряний напад на території України. Ситуація перебуває під контролем. У повітряному просторі Республіки Польща діють польські ВПС. Очікуйте подальших повідомлень", — йдеться у повідомленні.

Загроза повітряної атаки тривала майже 20 хвилин.

  • Посольство Польщі в Києві не змінюватиме режим роботи через погрози Росії, - МЗС. "Росія не зуміє ні виснажити Україну, ні похитнути європейську солідарність із українським народом".
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