Польща піднімала авіацію через російську атаку на Україну

Жителі Любуського воєводства помилково отримали повідомлення про небезпеку замість прикордонного з Україною Люблінського воєводства.

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Увечері 5 жовтня в Польщі піднімали в повітря військову авіацію через російську атаку на Україну.

Про це передає Суспільне, посилаючись на повідомлення Урядового центру безпеки Польщі.

Мешканцям прикордонного з Україною Люблінського воєводства розіслали сповіщення про небезпеку, проте через помилку його отримали жителі Любуського воєводства, яке розташоване на кордоні з Німеччиною.

"Увага! Російський повітряний напад на території України. Ситуація перебуває під контролем. У повітряному просторі Республіки Польща діють польські ВПС. Очікуйте подальших повідомлень", — йдеться у повідомленні.

Загроза повітряної атаки тривала майже 20 хвилин.