Рубіо вирушає до союзників по НАТО на тлі російської загрози

Державний секретар США Марко Рубіо 5–8 жовтня відправиться з візитом до Ісландії, Греції та Португалії для переговорів з питань безпеки на тлі зростаючої занепокоєності союзників по НАТО щодо військової активності Росії та тривалої нестабільності на Близькому Сході.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Рубіо розпочне свою поїздку в Рейк’явіку, де, як очікується, обговорить з ісландськими урядовцями питання безпеки в Арктиці та економічного співробітництва.

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Ісландія не має постійної армії, але завдяки своєму розташуванню в Північній Атлантиці вже давно співпрацює зі США та НАТО у сфері безпеки. Двоє колишніх послів США в Ісландії, які висловилися на умовах анонімності, повідомили, що Рубіо очікує, що Рейк’явік буде відкритий до подальшої співпраці у сфері безпеки, водночас прислухаючись до занепокоєнь країни, яка високо цінує свою незалежність.

В Афінах Рубіо очолить делегацію США на шостому Стратегічному діалозі США та Греції 6-7 жовтня. Діалог, розпочатий у 2018 році, забезпечує основу для співпраці з питань оборони, енергетики та інших питань. Очікується, що переговори включатимуть обговорення можливостей та підтримки, які Греція надає в рамках Угоди про взаємне оборонне співробітництво, а також подій в Україні та на Близькому Сході.

Останньою зупинкою Рубіо стане Лісабон, де, за інформацією Держдепу, він обговорить з керівництвом країни питання оборони, економічного розвитку та технологічного співробітництва.

Роль Португалії у співпраці зі США в галузі безпеки охоплює Азорські острови, де авіабаза Лажеш вже тривалий час слугує важливим логістичним пунктом та пунктом дозаправки для військових операцій США в Атлантиці.