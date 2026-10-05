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Рубіо вирушає до союзників по НАТО на тлі російської загрози

Держсекретар США відвідає Ісландію, Грецію та Португалію. 

Рубіо вирушає до союзників по НАТО на тлі російської загрози
державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо 5–8 жовтня відправиться з візитом до Ісландії, Греції та Португалії для переговорів з питань безпеки на тлі зростаючої занепокоєності союзників по НАТО щодо військової активності Росії та тривалої нестабільності на Близькому Сході.

Про це повідомляє "Радіо Свобода"

Рубіо розпочне свою поїздку в Рейк’явіку, де, як очікується, обговорить з ісландськими урядовцями питання безпеки в Арктиці та економічного співробітництва.

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Ісландія не має постійної армії, але завдяки своєму розташуванню в Північній Атлантиці вже давно співпрацює зі США та НАТО у сфері безпеки. Двоє колишніх послів США в Ісландії, які висловилися на умовах анонімності, повідомили, що Рубіо очікує, що Рейк’явік буде відкритий до подальшої співпраці у сфері безпеки, водночас прислухаючись до занепокоєнь країни, яка високо цінує свою незалежність.

В Афінах Рубіо очолить делегацію США на шостому Стратегічному діалозі США та Греції 6-7 жовтня. Діалог, розпочатий у 2018 році, забезпечує основу для співпраці з питань оборони, енергетики та інших питань. Очікується, що переговори включатимуть обговорення можливостей та підтримки, які Греція надає в рамках Угоди про взаємне оборонне співробітництво, а також подій в Україні та на Близькому Сході.

Останньою зупинкою Рубіо стане Лісабон, де, за інформацією Держдепу, він обговорить з керівництвом країни питання оборони, економічного розвитку та технологічного співробітництва.

Роль Португалії у співпраці зі США в галузі безпеки охоплює Азорські острови, де авіабаза Лажеш вже тривалий час слугує важливим логістичним пунктом та пунктом дозаправки для військових операцій США в Атлантиці.

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