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У Норвегії заборонять носити ШІ-окуляри в громадських місцях

Під заборону потрапляють парки, пляжі, музеї, торговельні центри та парки, оздоровчі заклади та навчальні центри з роздягальнями та душовими. 

У Норвегії заборонять носити ШІ-окуляри в громадських місцях
Ілюстративне фото
Фото: Зоряна Стельмах

Уряд Норвегії вводить тимчасову заборону на використання окулярів зі штучним інтелектом у низці громадських місць.

Про це повідомляє NRK.

"Мене турбує, що нові, потужні технології створюють ризик для людей, які не усвідомлюють цього, бути сфотографованими, знятими на відео або записаними. Тому ми запровадимо тимчасову заборону на носіння окулярів зі штучним інтелектом у окремих місцях", –  пояснив міністр цифровізації та адміністрації Торгейр Мікаельсен. 

За його словами, уряд призначить експертну групу для консультацій щодо постійного національного регулювання окулярів з ШІ.

Під заборону потрапляють парки, пляжі, музеї, торговельні центри та парки розваг, дитячі заклади та заходи, оздоровчі заклади та навчальні центри з роздягальнями та душовими. 

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