Санчес очолює іспанський уряд з 2018 року. Зараз опитування свідчать, що підтримка його Іспанської соціалістичної робітничої партії дещо знизилася.

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Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес сьогодні оголосив дату позастрокових виборів – 29 листопада. Цьому передували масштабні протести та відхилення парламентом урядових заходів для полегшення ситуації з житлом, передає France24.

Іспанці в останні тижні протестували з вимогами вирмшити проблеми доступності житла. Суспільне обурення зросло через показане по телебаченню виселення 87-річної жінки в Мадриді минулого місяця.

Праві опозиційні партії об'єднали зусилля, щоб провалити в парламенті два надзвичайні декрети, які містили заходи зі скорочення виселень і спекуляцій на ринку нерухомості.

Санчес у телевізійному зверненні сказав, що його мета – «забезпечити значно ширшу прогресивну більшість у парламенті». Він зазначив, що потрібно оновити й розширити підтримку народу. За планом вибори мали б відбутися наступного року.

Призначення виборів зараз є ризикованим кроком для Соціалістичної партії, яку й представляє Санчес. В опитуваннях вона втратила лідерську позицію.