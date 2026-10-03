​Зливи спричинили масштабну повінь в Іспанії: загинула 102-річна жінка

Іспанію накрила негода. У місті Мадригерас у провінції Альбасете на південному сході через раптову повінь загинула 102-річна жінка. Ще близько 90 людей рятувальники евакуювали з будинків, затоплених після потужних злив.

Про це пишуть Euronews.

У будинку, де знайшли загиблу жінку, рівень води сягнув одного метра. Через негоду влада задіяла план реагування, а екстрені служби отримали численні дзвінки від мешканців, домівки яких затоплювало.

Складні погодні умови в Іспанії зберігатимуться протягом вихідних. У суботу сильні дощі та грози пройшли у багатьох регіонах країни, місцями навіть град. У неділю нестійка погода пошириться на центральні та північні райони, а на заході материкової частини Іспанії можливе формування атмосферного явища, здатного спричиняти зливи.

Найінтенсивніші опади очікуються, зокрема, на узбережжі Каталонії, у Піренеях, на Балеарських островах, середземноморському узбережжі та в окремих центральних і північних районах країни.