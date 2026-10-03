​У Тульській області внаслідок вибуху авто, ймовірно, загинув російський військовий, причетний до катувань українців

У Новомосковську Тульської області 2 жовтня під час руху вибухнув автомобіль. Водій загинув.
За даними ASTRA, ним міг бути Роман Сиромятніков – колишній військовослужбовець 51-го полку 106-ї дивізії ВДВ, який брав участь у війні проти України.
Вибуховий пристрій могли закласти під днищем авто з боку водія. Пізніше про загибель Сиромятнікова як учасника війни написало тульське видання. Офіційного підтвердження обставин вибуху немає.
- В Україні Сиромятнікова підозрюють у катуванні щонайменше 50 українських військовополонених у виправній колонії №1 Тульської області, де, за даними українського слідства, він працював у 2022 році.
- У жовтні 2025 року його внесли до бази "Миротворець", а Офіс генпрокурора повідомив про підозру.
- З 2023 року окупант брав участь у війні проти України. Він, зокрема, служив у складі 51-го полку 106-ї Тульської дивізії ПДВ на Сіверському напрямку в Донецькій області та в Курській області. У 2024 році поїхав на лікування.