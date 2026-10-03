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Трамп оголосив про одноразові виплати по $90 для понад 20 мільйонів американців

Раніше президент пропонував виплатити по $5 тисяч усім повнолітнім громадянам США, якщо республіканці отримають більшість у Конгресі.

Трамп оголосив про одноразові виплати по $90 для понад 20 мільйонів американців
президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що американський уряд надішле одноразову виплату у розмірі $90 понад 20 мільйонам літніх громадян, які зареєстровані в програмі медичного страхування Medicare. 

Це рішення має допомогти покрити щомісячні витрати на медичні страхові внески, передає Reuters.

Кошти виділять із Фонду вдосконалення Medicare, куди Конгрес раніше спрямував $2 млрд. На сайті Білого дому зазначили, що більшість пенсіонерів отримає гроші через прямий банківський переказ вже на початку жовтня. Тим, у кого немає прив'язаного банківського рахунку, надішлють паперові чеки поштою на зареєстровану в системі адресу.   

Ця заява стала черговою фінансовою обіцянкою Трампа напередодні листопадових проміжних виборів до Конгресу США. Наразі Республіканська партія утримує мінімальну більшість у Сенаті та Палаті представників. Водночас рейтинги Трампа залишаються низькими через занепокоєння виборців високою вартістю життя.   

  • Раніше Трамп пропонував виплатити по $5 тисяч усім повнолітнім громадянам США у разі збереження контролю республіканців над Конгресом, однак аналітики й економісти поставилися до цієї ідеї скептично. 
  • Окрім цього, адміністрація окремо надсилає по $500 майже мільйону американців як компенсацію за надмірні комісії під час купівлі медичних страховок за програмою Affordable Care Act.   
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