Генпрокурор ОАЕ заявив, що другий пілот Flydubai намагався вчинити теракт (оновлено)

Зазначається, що чоловікові, який завдав ножового поранення іншому пілоту під час рейсу авіакомпанії до Ізраїлю, раніше заборонили літати в рідному Омані з міркувань безпеки.

Другий пілот, якого звинувачують у тому, що він завдав ножового поранення командиру екіпажу під час рейсу 1073 авіакомпанії Flydubai, використав аварійну сокиру та намагався здійснити терористичний акт.

Про це повідомляє DW з посиланням на державне інформаційне агентство ОАЕ WAM та слідчих.

Радіо Свобода зазначає, що таку заяву зробив генеральний прокурор Об’єднаних Арабських Еміратів Хамад Саїф аш-Шамсі.

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Аварійна сокира зазвичай зберігається в кабіні пілотів і призначена для використання в екстрених ситуаціях.

Представники західних країн та держав Перської затоки, на яких посилаються агентства Reuters і AP, назвали ім’я другого пілота – це громадянин Оману Хамам аль-Хаммамі. Влада ОАЕ офіційно не коментувала інформацію про його особу.

У п’ятницю газета The Wall Street Journal повідомила, що влада Оману раніше відсторонила його від польотів через побоювання, що він перейняв радикальні ідеологічні погляди.

Напад, що стався під час рейсу з Дубая до Тель-Авіва, викликав чимало запитань як щодо перебігу подій, так і щодо процедур перевірки біографічних даних під час найму персоналу в авіації.

На борту перебували 182 особи, зокрема четверо пілотів.

Після того як другий пілот поранив командира – громадянина Індії Сміта Маччхара – ножем (імовірно, намагаючись спричинити катастрофу), двоє інших пілотів у кабіні перебрали на себе керування та успішно посадили літак у місті Табук у Саудівській Аравії.

Оман заборонив другому пілоту здійснювати польоти через питання безпеки

У матеріалі WSJ йдеться, що Flydubai найняла цього пілота попри заборону з боку Оману, дозволивши йому керувати літаком на важливому маршруті, що з’єднує ОАЕ та Ізраїль. Видання зазначає: не вдалося з’ясувати, чи ділився Оман своїми побоюваннями щодо радикалізації пілота з іншими країнами або авіакомпаніями.

Характер його радикалізації також залишається незрозумілим.

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Американський телеканал CNN із посиланням на два джерела повідомив, що минулого року цього пілота звільнили з національної авіакомпанії Оману через підозри у дотриманні екстремістських поглядів.

Саудівський телеканал Al Arabiya, також посилаючись на поінформоване джерело, повідомив, що влада Оману дійшла висновку про наявність у пілота екстремістських поглядів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу раніше повідомив, що пілот “пройшов ідеологічну обробку в дусі ісламістського радикалізму” і мав намір спричинити катастрофу літака. Нетаньягу також зазначив, що перевіряється версія, чи діяв пілот за чиїмось наказом, і попередив: усі причетні до цього заплатять “високу ціну”.

Розслідування триває. Дипломат із країн Перської затоки в коментарі агентству AP повідомив, що влада намагається з’ясувати, чи діяв пілот з Оману cам чи був пов’язаний із якимись екстремістськими угрупованнями.