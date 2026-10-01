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​Спроба захоплення літака flydubai: Нетаньягу розповів про розслідування

Прем’єр-міністр Ізраїлю заявив, що зарано говорити про причетність Ірану до інциденту.

​Спроба захоплення літака flydubai: Нетаньягу розповів про розслідування
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що наразі зарано робити висновки про те, хто стояв за спробою захоплення літака flydubai, який прямував із Дубая до Тель-Авіва. Зокрема, він закликав не поспішати з висновками щодо можливої причетності Ірану.

Про це пише The Guardian.

Інцидент стався під час рейсу flydubai, на борту якого перебували понад 170 людей, переважно громадяни Ізраїлю. Один із пілотів напав із ножем на іншого, після чого літак почав різко втрачати висоту.

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Кілька пасажирів кинулися до кабіни пілотів і вступили в боротьбу з нападником. Їм вдалося відтягнути його від панелі управління, після чого екіпаж стабілізував літак. Зрештою лайнер здійснив екстрену посадку в Саудівській Аравії.

Нападника допитують саудівські правоохоронці

Нетаньягу зазначив, що слідство має встановити особу нападника та з’ясувати, чи мав він спільників. Водночас на запитання про можливі ознаки причетності Ірану ізраїльський прем’єр відповів, що для таких висновків ще надто рано.

Пілота, якого підозрюють у нападі, допитують саудівські правоохоронці. Нетаньягу очікує, що згодом його передадуть Об’єднаним Арабським Еміратам – країні, звідки вилетів літак. За словами прем’єра, президент ОАЕ погодився, щоб представники Ізраїлю долучилися до допиту підозрюваного.

Ізраїльські посадовці на умовах анонімності заявили журналістам, що нападник є громадянином Оману. Представники Оману та ОАЕ цю інформацію не коментували.

Президент США Дональд Трамп після розмови з Нетаньяху також заявив, що обставини інциденту залишаються незрозумілими. Він припустив, що нападник міг бути терористом або психічно нестабільною людиною.

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