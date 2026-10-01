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Авіакомпанія Flydubai скасувала усі рейси до Ізраїлю після терористичного інциденту

Вимогу уряду у Єрусалимі виконано.

Авіакомпанія Flydubai скасувала усі рейси до Ізраїлю після терористичного інциденту
Фото: flydubai.com

Авіаперевізник Flydubai, чий рейс до Тель-Авіва у середу ледве не завершився катастрофою, оголосив про призупинення сполучення з Ізраїлем.

Рішення ухвалене в координації з урядами країн та пояснюється необхідністю встановити усі факти щодо потенційного теракту, а також допомогти міжнародним органам провести розслідування. 

Раніше Ізраїль виступив з вимогою скасувати рейси Flydubai до країни та перевірити, чи не порушила компанія принцип, за яким саджати повітряні судна на території держави мають право лише громадяни тих країн, які визнають Ізраїль та мають з ним дипломатичні відносини. 

Пілот, який поранив свого колегу у кабіні, нібито має паспорт Оману, тобто не відповідає цим критеріям.  

В ізраїльському уряді вважають, що завдяки сміливості пораненого пілота та пасажирів, які знешкодили нападник та взяли на себе керування літаком, вдалося запобігти "сценарію 11 вересня" - терорист нібито хотів спрямувати лайнер зі 180 пасажирами на борту у висотну будівлю в Тель-Авіві.

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