Російська сторона переконувала, що компанія є лише управлінцем майна, а справжнім власником є РФ, яка юридично не перебуває під санкціями.

Найвищий адміністративний суд Чехії відхилив касаційну скаргу російської компанії з управління майном за кордоном, яке підпорядковується адміністрації президента РФ.

Скарга стосувалася рішення про замороження 61 об'єкта нерухомості, оскільки компанія перебуває під санкціями, пише видання Novinky.

У жовтні 2024 року Фінансово-аналітичне управління Чехії на підставі урядової постанови вирішило, що на компанію поширюються міжнародні санкції, які забороняють розпоряджатися майном.

Рішення стосується 61 об'єкта нерухомості, що належить Росії у кількох районах Праги, а також у Карлових Варах, Брно, Влканчице та Єванах. Суд своїм рішенням заборонив використовувати ці об'єкти для отримання доходів. Тепер же Найвищий адміністративний суд визнав скаргу росіян безпідставною.

Під час розгляду справи російська сторона переконувала, що компанія є лише управлінцем майна, а справжнім власником є Російська Федерація, яка безпосередньо не внесена до санкційного списку. Однак суди відхилили цей аргумент і вказали на те, що російська установа мала повне право розпоряджатися цими об'єктами.

Зараз ця російська компанія веде в Чехії ще кілька судових процесів, пов'язаних із санкціями.