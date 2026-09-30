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Фінляндія майже вдвічі скоротить мережу центрів прийому біженців через зменшення потоку українців

Цьогоріч уже закрили вісім центрів, ще вісім планують закрити до кінця лютого 2027 року.

Фінляндія майже вдвічі скоротить мережу центрів прийому біженців через зменшення потоку українців
Прапори Фінляндії
Фото: EPA/UPG

Міграційна служба Фінляндії скоротить майже вдвічі мережу центрів прийому шукачів притулку. Однією з причин рішення стало зменшення кількості українців, які прибувають до країни через війну.

Про це пише Yle.

Станом на початок червня у Фінляндії працювали 30 підрозділів для дорослих, 13 для неповнолітніх, а також два центри тримання під вартою. Цьогоріч уже закрили вісім центрів, ще вісім планують закрити до кінця лютого 2027 року.

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"Кількість шукачів притулку зменшилася, а кількість людей, які тікають від війни в Україні до Фінляндії, не зростає. Водночас багато клієнтів приймальних центрів зареєструвалися як резиденти муніципалітетів та переїхали до іншого житла", – зазначила начальниця департаменту послуг з прийому Міграційної служби Фінляндії Еліна Нурмі.

За її словами, ситуація також змінилася після вересневих змін до закону про прийом біженців. Відповідно до них, послуги шукачам притулку припиняють через три місяці після отримання посвідки на проживання та можливості подати заявку на муніципалітет проживання.

Люди з тимчасовим захистом також мають зареєструватися як резиденти муніципалітету протягом трьох місяців після отримання відповідного права. Це правило, зокрема, стосується українців.

Мешканців центрів, які закриватимуть, переведуть до інших закладів. Кожен із них розрахований приблизно на 300 людей.

"При переведенні ми враховуємо побажання мешканців та зв'язки з місцем проживання, такі як робота чи освіта, що веде до отримання освітнього ступеня. Однак це не завжди можливо", – додала Нурмі.

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