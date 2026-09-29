Мовиться про країни Об'єднаних експедиційних сил (JEF), куди, окрім Великої Британії, входить Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва та Нідерланди.

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Велика Британія планує забезпечувати країнам Об'єднаних експедиційних сил (JEF) ядерне прикриття не лише в межах НАТО, а й через механізми самого JEF. Воно поширюватиметься, зокрема, на Фінляндію, а ключову роль у стримуванні відіграватимуть британські атомні підводні човни.

Про це пише фінське видання Iltalehti з посиланням на голову парламентського комітету з питань оборони Гейккі Аутто.

30 вересня міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен поінформує комітет про новий формат діяльності JEF. Йдеться про створення нових бойових сил. Угоду про їхнє формування, за даними медіа, планують підписати в Осло в листопаді.

Однією з особливостей нових сил стане можливість їхнього оперативного застосування без необхідності активувати 5-ту статтю Північноатлантичного договору. Таким чином, JEF має доповнювати НАТО, а не замінювати його.

JEF об'єднує Велику Британію, Фінляндію, Швецію, Норвегію, Данію, Ісландію, Естонію, Латвію, Литву та Нідерланди. Основна увага співпраці зосереджена на Балтійському та Північному морях і Північній Атлантиці.

Водночас нові домовленості не означають зміни фінської політики щодо розміщення ядерної зброї. Фінляндія й надалі не прагне розміщувати ядерну зброю на своїй території у мирний час. Наразі ця позиція не змінюється.