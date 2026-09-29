Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ГоловнаСвіт

Британія планує надавати ядерне прикриття Фінляндії та ще дев’ятьом країнам

Мовиться про країни Об'єднаних експедиційних сил (JEF), куди, окрім Великої Британії, входить Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва та Нідерланди.

Британія планує надавати ядерне прикриття Фінляндії та ще дев’ятьом країнам
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Велика Британія планує забезпечувати країнам Об'єднаних експедиційних сил (JEF) ядерне прикриття не лише в межах НАТО, а й через механізми самого JEF. Воно поширюватиметься, зокрема, на Фінляндію, а ключову роль у стримуванні відіграватимуть британські атомні підводні човни.

Про це пише фінське видання Iltalehti з посиланням на голову парламентського комітету з питань оборони Гейккі Аутто.

30 вересня міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен поінформує комітет про новий формат діяльності JEF. Йдеться про створення нових бойових сил. Угоду про їхнє формування, за даними медіа, планують підписати в Осло в листопаді.

Однією з особливостей нових сил стане можливість їхнього оперативного застосування без необхідності активувати 5-ту статтю Північноатлантичного договору. Таким чином, JEF має доповнювати НАТО, а не замінювати його.

JEF об'єднує Велику Британію, Фінляндію, Швецію, Норвегію, Данію, Ісландію, Естонію, Латвію, Литву та Нідерланди. Основна увага співпраці зосереджена на Балтійському та Північному морях і Північній Атлантиці.

Водночас нові домовленості не означають зміни фінської політики щодо розміщення ядерної зброї. Фінляндія й надалі не прагне розміщувати ядерну зброю на своїй території у мирний час. Наразі ця позиція не змінюється.

  • Раніше Фінляндія вирішила приєднатися до французької ініціативи щодо європейського ядерного стримування в межах двосторонньої оборонної співпраці між країнами.
  • Кожна країна, яка приєднується до французької ініціативи, самостійно визначає параметри своєї участі. Це відрізняється від ядерного стримування НАТО, у межах якого держави мають зобов'язання щодо колективної оборони Альянсу. Рішення про використання ядерних сил для захисту французьких інтересів залишатимуться виключно за Францією.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies