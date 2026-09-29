У Румунії виявили уламки ймовірного дрона: порушення повітряного простору не зафіксували

Уранці 29 вересня в Румунії виявили уламки предмета, який, імовірно, був безпілотником. Він упав на сільськогосподарські угіддя в районі острова Бреїла-Маре, неподалік населеного пункту Гропень у повіті Бреїла.
Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.
Вночі надійшов дзвінок на номер екстреної допомоги 112. Очевидець розповів, що після падіння виникла пожежа, яка згодом згасла. Постраждалих і матеріальних збитків немає.
На місце прибули представники Міністерства внутрішніх справ та Румунської служби інформації. Вони оточили територію, а виявлені уламки мають дослідити фахівці. Окрема спеціалізована група Міноборони також вирушить на місце події для обстеження району.
Водночас румунське Міноборони зазначило, що протягом попередньої ночі його радари не зафіксували несанкціонованого проникнення в повітряний простір країни.
- Уночі 27 вересня невідома повітряна ціль увійшла в повітряний простір Румунії поблизу кордону з Україною. У повіті Тулча оголосили повітряну тривогу, а для спостереження за обстановкою підняли два іспанські винищувачі F-18 та румунський гелікоптер IAR-330 SOCAT.
- За даними румунського Міноборони, ціль кілька хвилин рухалася майже паралельно Кілійському гирлу Дунаю, після чого з нею втратили радіолокаційний контакт.