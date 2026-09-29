У Румунії виявили уламки ймовірного дрона: порушення повітряного простору не зафіксували

Безпілотник упав на поля в повіті Бреїла.

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Уранці 29 вересня в Румунії виявили уламки предмета, який, імовірно, був безпілотником. Він упав на сільськогосподарські угіддя в районі острова Бреїла-Маре, неподалік населеного пункту Гропень у повіті Бреїла.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

Вночі надійшов дзвінок на номер екстреної допомоги 112. Очевидець розповів, що після падіння виникла пожежа, яка згодом згасла. Постраждалих і матеріальних збитків немає.

На місце прибули представники Міністерства внутрішніх справ та Румунської служби інформації. Вони оточили територію, а виявлені уламки мають дослідити фахівці. Окрема спеціалізована група Міноборони також вирушить на місце події для обстеження району.

Водночас румунське Міноборони зазначило, що протягом попередньої ночі його радари не зафіксували несанкціонованого проникнення в повітряний простір країни.