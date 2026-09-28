Зеленський: на сьогодні Україна збиває 70% ворожих дронів

Сили оборони України на сьогодні збивають 70% ворожих дронів. Це стосується і звичайних, і реактивних безпілотників.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Проте, за словами президента, відсоток збиття реактивних дронів значно менший, ніж потрібно, – 57%. Зеленський зазначив, що нові перехоплювачі активно випробовуються.
"Є частина бойових груп, які їх використовують, але, звісно, треба ще доопрацьовувати деякі деталі, щоб була достатня ефективність і масовість. Розробників прискорюємо", - йдеться в заяві.
Президент додав, що за сьогодні росіяни випустили вже більш ніж 120 дронів, майже 90 з них реактивні. Дев’ять людей загинули у різних регіонах України. Більше 80 людей постраждали.
- Російська армія 28 вересня продовжує серію атак дронами по Києву. Ворог атакував місто і вночі, і вранці та вдень. Відомо про щонайменше 24 постраждалих, одна людина загинула.
- Внаслідок атаки по промисловому об'єкту в Запоріжжі постраждали щонайменше 33 людини.