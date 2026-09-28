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Зеленський: на сьогодні Україна збиває 70% ворожих дронів

Це стосується і звичайних, і реактивних шахедів. Проте відсоток збиття останніх дещо менший.

Зеленський: на сьогодні Україна збиває 70% ворожих дронів
Ілюстративне фото
Фото: Чернігівська ОВА

Сили оборони України на сьогодні збивають 70% ворожих дронів. Це стосується і звичайних, і реактивних безпілотників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Проте, за словами президента, відсоток збиття реактивних дронів значно менший, ніж потрібно, – 57%. Зеленський зазначив, що нові перехоплювачі активно випробовуються. 

"Є частина бойових груп, які їх використовують, але, звісно, треба ще доопрацьовувати деякі деталі, щоб була достатня ефективність і масовість. Розробників прискорюємо", - йдеться в заяві.

Президент додав, що за сьогодні росіяни випустили вже більш ніж 120 дронів, майже 90 з них реактивні. Дев’ять людей загинули у різних регіонах України. Більше 80 людей постраждали. 

  • Російська армія 28 вересня продовжує серію атак дронами по Києву. Ворог атакував місто і вночі, і вранці та вдень. Відомо про щонайменше 24 постраждалих, одна людина загинула.
  • Внаслідок атаки по промисловому об'єкту в Запоріжжі постраждали щонайменше 33 людини.
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