На Київщині через російську атаку постраждали двоє цивільних

Наслідки фіксують у Бучанському і Бориспільському районах.

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У Бучанському районі Київщини через ворожий обстріл поранень зазнав цивільний. Про це повідомляє очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"На жаль, маємо постраждалого внаслідок ворожої атаки на Київщині. У Бучанському районі травмовано чоловіка. Він отримав уламкові поранення нижніх кінцівок та тулуба. Медики надають необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні.

Також унаслідок атаки виникли пожежі на території недіючої ферми та у п’ятиповерховому багатоквартирному будинку. Обійшлося без постраждалих.

У Бориспільському районі через атаку РФ чоловік отримав осколкове поранення щоки. Його госпіталізували.

Також пошкоджено приватні будинки, автомобіль, гаражі та паркани.