На Київщині через російську атаку постраждали двоє цивільних

У Бучанському районі Київщини через ворожий обстріл поранень зазнав цивільний. Про це повідомляє очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
"На жаль, маємо постраждалого внаслідок ворожої атаки на Київщині. У Бучанському районі травмовано чоловіка. Він отримав уламкові поранення нижніх кінцівок та тулуба. Медики надають необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні.
Також унаслідок атаки виникли пожежі на території недіючої ферми та у п’ятиповерховому багатоквартирному будинку. Обійшлося без постраждалих.
У Бориспільському районі через атаку РФ чоловік отримав осколкове поранення щоки. Його госпіталізували.
Також пошкоджено приватні будинки, автомобіль, гаражі та паркани.
- Російська армія вдень 28 вересня атакувала складську будівлю в Броварському районі Київської області. У зоні пожежі зафіксували незначне перевищення аміаку.