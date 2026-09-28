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На Київщині через російську атаку постраждали двоє цивільних

Наслідки фіксують у Бучанському і Бориспільському районах.

На Київщині через російську атаку постраждали двоє цивільних
Тимур Ткаченко
Фото: facebook/Тимур Ткаченко

У Бучанському районі Київщини через ворожий обстріл поранень зазнав цивільний. Про це повідомляє очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"На жаль, маємо постраждалого внаслідок ворожої атаки на Київщині. У Бучанському районі травмовано чоловіка. Він отримав уламкові поранення нижніх кінцівок та тулуба. Медики надають необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні.

Також унаслідок атаки виникли пожежі на території недіючої ферми та у п’ятиповерховому багатоквартирному будинку. Обійшлося без постраждалих.

У Бориспільському районі через атаку РФ чоловік отримав осколкове поранення щоки. Його госпіталізували.

Також пошкоджено приватні будинки, автомобіль, гаражі та паркани.

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