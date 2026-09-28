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ДСНС загасили пожежу в будівлі НАНУ в Києві, на місці триває розбір конструкцій

На місці російського обстрілу працює інженерна техніка.

ДСНС загасили пожежу в будівлі НАНУ в Києві, на місці триває розбір конструкцій
Фото: ДСНС

У Києві вогнеборці ліквідували пожежу в будівлі корпусу Національної академії наук України, який атакувала Росія вдень.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Наразі на місці російського обстрілу працює інженерна техніка та проводяться роботи з розбору конструкцій пошкодженої будівлі. 

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Внаслідок цього обстрілу загинула одна людина та шість осіб отримали травми. За допомогою трьохколінної драбини вогнеборці врятували двох людей з третього  поверху будівлі. 

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У ДСНС також додали, що в Голосіївському районі на місці ураження будівлі медичного центру роботи завершені. 

За цією адресою постраждало 8 людей та одну особу врятували надзвичайники.

Фото: ДСНС

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