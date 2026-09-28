У Києві вогнеборці ліквідували пожежу в будівлі корпусу Національної академії наук України, який атакувала Росія вдень.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Наразі на місці російського обстрілу працює інженерна техніка та проводяться роботи з розбору конструкцій пошкодженої будівлі.
Внаслідок цього обстрілу загинула одна людина та шість осіб отримали травми. За допомогою трьохколінної драбини вогнеборці врятували двох людей з третього поверху будівлі.
У ДСНС також додали, що в Голосіївському районі на місці ураження будівлі медичного центру роботи завершені.
За цією адресою постраждало 8 людей та одну особу врятували надзвичайники.