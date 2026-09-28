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У Києві вогнеборці ліквідували пожежу в будівлі корпусу Національної академії наук України, який атакувала Росія вдень.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Наразі на місці російського обстрілу працює інженерна техніка та проводяться роботи з розбору конструкцій пошкодженої будівлі.

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Внаслідок цього обстрілу загинула одна людина та шість осіб отримали травми. За допомогою трьохколінної драбини вогнеборці врятували двох людей з третього поверху будівлі.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У ДСНС також додали, що в Голосіївському районі на місці ураження будівлі медичного центру роботи завершені.

За цією адресою постраждало 8 людей та одну особу врятували надзвичайники.