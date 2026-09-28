​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Протягом дня Росія атакувала Україну 124 безпілотниками, ППО збила 86

Основний удар ворог спрямував на Київщину. 

​Протягом дня Росія атакувала Україну 124 безпілотниками, ППО збила 86
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У понеділок, 28 вересня, протягом дня Росія атакувала Україну 124 ударними безпілотниками, 86 із них - реактивні (Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" та дрони інших типів).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Основний напрямок ворожого удару – Київщина.

Реклама

За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом дня збито або подавлено 86 безпілотників (49 реактивних).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Станом на 18.30 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників. Громадян закликають не ігнорувати повітряні тривоги. 

Як повідомлялося, сьогодні Росія продовжила  серію атак дронами по Києву. Ворог атакував місто і вночі, і вранці та вдень. В результаті атаки є жертви і постраждалі. Також пошкоджено низку об'єктів, зокрема - будівлю Національної академії наук. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies