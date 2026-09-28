​Протягом дня Росія атакувала Україну 124 безпілотниками, ППО збила 86

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У понеділок, 28 вересня, протягом дня Росія атакувала Україну 124 ударними безпілотниками, 86 із них - реактивні (Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" та дрони інших типів).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Основний напрямок ворожого удару – Київщина.

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За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом дня збито або подавлено 86 безпілотників (49 реактивних).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Станом на 18.30 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників. Громадян закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

Як повідомлялося, сьогодні Росія продовжила серію атак дронами по Києву. Ворог атакував місто і вночі, і вранці та вдень. В результаті атаки є жертви і постраждалі. Також пошкоджено низку об'єктів, зокрема - будівлю Національної академії наук.