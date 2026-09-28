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Драпатий і Заїць відвідали навчальний центр Сил безпілотних систем

Вони ознайомилися з організацією навчального процесу, локаціями та умовами підготовки військовослужбовців.

Драпатий і Заїць відвідали навчальний центр Сил безпілотних систем
Фото: Навчальний центр СБС

Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий та командувач Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Святослав Заїць відвідали навчальний центр Сил безпілотних систем із робочим візитом. 

Про це йдеться в повідомленні навчального центру у фейсбуці.

Під час візиту вони ознайомилися з організацією навчального процесу, навчальними локаціями та умовами підготовки військовослужбовців.

Окрему увагу приділили підготовці фахівців для підрозділів Сил безпілотних систем, практичній складовій навчання та впровадженню актуального бойового досвіду в освітній процес.

"Візит став важливою оцінкою роботи колективу Навчального центру та додатковою мотивацією для подальшого вдосконалення системи підготовки особового складу", - йдеться в повідомленні. 

Фото: Навчальний центр СБС

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