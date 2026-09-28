Росіяни атакували Індустріальний район Харкова

Російські війська вдарили по Індустріальному району Харкова. Станом на зараз без потерпілих.
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.
"Зафіксовано ворожий удар в Індустріальному районі. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Зʼясовуємо деталі обстрілу", – повідомив Синєгубов.
За інформацією Терехова, удар прийшовся по об'єкту інфраструктури.
- Уночі російська армія вдарила по Київському та Салтівському районах Харкова. На світанку дрон атакував Шевченківський район. У Салтівському ворог влучив у багатоповерхівку. Станом на зараз відомо про 43 постраждалих, із них щонайменше 11 – діти.