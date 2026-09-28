Росіяни атакували Індустріальний район Харкова

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Російські війська вдарили по Індустріальному району Харкова. Станом на зараз без потерпілих.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовано ворожий удар в Індустріальному районі. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Зʼясовуємо деталі обстрілу", – повідомив Синєгубов.

За інформацією Терехова, удар прийшовся по об'єкту інфраструктури.